GF Vip | Patrizia De Blanck “minaccia” di rovinare la reputazione di Stefania Orlando | “Non finisce qui!”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 19 novembre 2020)De. La Contessa non ha digerito la nomination dello scorso lunedì sera, seminando il panico a destra e manca. La puntata di domani del Grande Fratello Vip, non sarà eliminatoria ma lei ancora non lo sa e medita vendetta. GF Vip,Dediladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.