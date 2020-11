GF Vip, il silenzio del fidanzato manda in crisi Adua: “Forse c’è qualcosa che non va” (Di giovedì 19 novembre 2020) Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Adua Del Vesco ha fatto parlare di sé. Recentemente l’attrice, che da qualche settimana ha deciso di farsi chiamare con il suo vero nome Rosalinda Cannavò, si è mostrata sofferente. Parlando con Dayane Mello, divenuta l’amica più fidata, ha rivelato di essere preoccupata visto il silenzio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip,Del Vesco ha fatto parlare di sé. Recentemente l’attrice, che da qualche settimana ha deciso di farsi chiamare con il suo vero nome Rosalinda Cannavò, si è mostrata sofferente. Parlando con Dayane Mello, divenuta l’amica più fidata, ha rivelato di essere preoccupata visto ilL'articolo

infoitcultura : GF Vip, Rosalinda piange: “Perché il mio fidanzato non mi dà segni?”, Giuliano rompe il silenzio (VIDEO) - blogtivvu : #GFVip, spunta l’uomo misterioso di Elisabetta Gregoraci (e Pierpaolo resta in silenzio) – VIDEO - blogtivvu : #GFVip, Rosalinda piange: “Perché il mio fidanzato non mi dà segni?”, Giuliano rompe il silenzio (VIDEO) - Notiziedi_it : Gf Vip, cosa trama Bettarini? La bomba: “Il tacere non è silenzio” - SmorfiaDigitale : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, Flavio Briatore rompe il silenzio: ... -