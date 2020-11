GF Vip, Enock confessa ai coinquilini cosa è accaduto davvero con Selvaggia: “Stavo male, ho vomitato” (VIDEO) (Di giovedì 19 novembre 2020) Enock Barwuah ha deciso di parlare con i suoi coinquilini del GF Vip e di raccontare loro cosa è accaduto davvero quella notte con Selvaggia Roma. Il fratello di Mario Balotelli ha smentito categoricamente tutte le dichiarazioni fatte dall’influencer. Per avvalorare la sua ipotesi, il giovane ha svelato che quella sera stava molto male, al punto da arrivare a vomitare più volte. Per tale motivo, non era affatto nelle condizioni adatte per poter dare luogo ad un corteggiamento. La versione di Enock sul rapporto con Selvaggia Selvaggia ha dichiarato di aver avuto una breve liaison con Enock diverso tempo prima di entrare nella casa del GF Vip. La ragazza ha ammesso che tra i due c’è stato un bacio ed ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 19 novembre 2020)Barwuah ha deciso di parlare con i suoidel GF Vip e di raccontare loroquella notte conRoma. Il fratello di Mario Balotelli ha smentito categoricamente tutte le dichiarazioni fatte dall’influencer. Per avvalorare la sua ipotesi, il giovane ha svelato che quella sera stava molto, al punto da arrivare a vomitare più volte. Per tale motivo, non era affatto nelle condizioni adatte per poter dare luogo ad un corteggiamento. La versione disul rapporto conha dichiarato di aver avuto una breve liaison condiverso tempo prima di entrare nella casa del GF Vip. La ragazza ha ammesso che tra i due c’è stato un bacio ed ...

