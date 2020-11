‘Gf Vip 5’, Selvaggia Roma pronta a sganciare la bomba anche su Andrea Zelletta? Ecco cosa ha insinuato (Di giovedì 19 novembre 2020) Non si può dire che l’ingresso di Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip sia passato inosservato: la giovane ha fatto il suo ingresso con l’intento di scuotere gli animi e sconvolgere gli equilibri e ci è riuscita! Prima ci sono state le rivelazioni di un presunto bacio con Enock Barwuah risalenti a quest’estate, in un periodo in cui lui, a quanto pare, era già impegnato con Giorgia Migliorati Novello, che ha espressamente dichiarato a Chi di avere piena fiducia nel suo fidanzato; poi sono arrivati i tentativi di far riflettere Pierpaolo Pretelli e allontanarlo da Elisabetta Gregoraci. Tentativi che non sono piaciuti alla Gregoraci che ieri, dopo aver ascoltato alcune parole della Roma rivolte all’ex Velino mentre erano chiusi insieme nel Cucurio, è esplosa e si è scagliata duramente sia contro Selvaggia, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 19 novembre 2020) Non si può dire che l’ingresso dinella Casa del Grande Fratello Vip sia passato inosservato: la giovane ha fatto il suo ingresso con l’intento di scuotere gli animi e sconvolgere gli equilibri e ci è riuscita! Prima ci sono state le rivelazioni di un presunto bacio con Enock Barwuah risalenti a quest’estate, in un periodo in cui lui, a quanto pare, era già impegnato con Giorgia Migliorati Novello, che ha espressamente dichiarato a Chi di avere piena fiducia nel suo fidanzato; poi sono arrivati i tentativi di far riflettere Pierpaolo Pretelli e allontanarlo da Elisabetta Gregoraci. Tentativi che non sono piaciuti alla Gregoraci che ieri, dopo aver ascoltato alcune parole dellarivolte all’ex Velino mentre erano chiusi insieme nel Cucurio, è esplosa e si è scagliata duramente sia contro, ...

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #SelvaggiaRoma pronta a sganciare la bomba anche su #AndreaZelletta? Ecco cosa ha insinuato - Glc72 : @WRicciardi Ricciardi porta sfiga come CRISANTI ... godetevi sto periodo che poi ve rimarrà solo il GF Vip per andare in televisione - blogtivvu : #GFVip, ecco chi è il nuovo concorrente gay: Tommaso Zorzi trova l’amore nella Casa? - tuttopuntotv : Patrizia De Blanck passa alle minacce: “Non finisce qui” #gfvip #grandefratellovip - Marco_dreams : @munaciello72 Quindi riportare notizie da parte di un elettore, o dare giudizi da parte di una commissione, è un us… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Pensioni: Gualtieri,'lavoro complesso, nessun intervento in Legge Bilancio' Affaritaliani.it