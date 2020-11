GF Vip 5 | Patrizia la fa fuori dal vaso e minaccia di fare terra bruciata attorno a Stefania | «Tanto poi io giro nei posti Mica finisce qui» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 novembre 2020)De Blanck (US Endemol Shine) Sembrava aver preso bene la nomination da parte diOrlando, ma invece così non è. Ancora inviperita per essere finita al televoto insieme a Francesco Oppini,De Blanck ha riversato nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip, la sua ira contro la coinquilina, “colpevole” di averla votata insieme a Giulia Salemi e Adua Del Vesco, spingendosi al di là del gioco con alcune sue dichiarazioni. Durante un dialogo con Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, la Contessa ha detto che, poco prima dei voti,le avrebbe chiesto di nonil suo nome in confessionale, per poi pugnalarla alle spalle. Una colpa per la quale non otterrà mai il suo perdono: “Ci sono delle forme e delle cose che non te le consento. Tu amia non lo sarai ...