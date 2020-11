GF Vip 5 | Adua Rosalinda | il fidanzato lancia pesanti accuse agli autori

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nella Casa del GF Vip 5,Cannavò (entrata col suo nome d’arte,Del Vesco) è piena di dubbi. Da una parte c’è la sua amica Dayane Mello, che la invita a interrogarsi sul rapporto colGiuliano: i due stanno insieme da tredici anni, l’attrice non ha mai avuto nessun altro uomo, ma è davvero amore quello che la lega al ragazzo? O è solo un enorme affetto? Ma non finisce qui, perchéè sempre più inquieta per non aver più sentito Giuliano dal momento del loro primo e unico incontro del giardino nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. La 28enne siciliana teme che lui ce l’abbia con lei per i baci con Dayane e la vicinanza a Massimiliano Morra nell’ultimo periodo della permanenza di lui in Casa, ma la verità a quanto pare è un’altra e l’ha svelata proprio Giuliano in un video su Instagram. ...