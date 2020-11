Gerry Scotti racconta della sua esperienza con il Covid e attacca i negazionisti (Di giovedì 19 novembre 2020) Gerry Scotti, più di tre settimane fa, ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere risultato positivo al Coronavirus. Nonostante presentasse dei sintomi ha passato l’isolamento a casa, fino a quando non è uscita la notizia di un suo ricovero in terapia intensiva. Per fortuna, però, il suo ufficio stampa ha subito smentito la notizia. Oggi, per fortuna sta bene ed è tornato a casa, in attesa di ottenere i tamponi negativi che sanciranno la sua effettiva guarigione. Gerry Scotti racconta del suo ricovero in ospedale e attacca i negazionisti Gerry Scotti, quindi, ha raccontato della sua esperienza in ospedale dopo che ha contratto il Covid-19 durante un’intervista ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 19 novembre 2020), più di tre settimane fa, ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere risultato positivo al Coronavirus. Nonostante presentasse dei sintomi ha passato l’isolamento a casa, fino a quando non è uscita la notizia di un suo ricovero in terapia intensiva. Per fortuna, però, il suo ufficio stampa ha subito smentito la notizia. Oggi, per fortuna sta bene ed è tornato a casa, in attesa di ottenere i tamponi negativi che sanciranno la sua effettiva guarigione.del suo ricovero in ospedale e, quindi, hatosuain ospedale dopo che ha contratto il-19 durante un’intervista ...

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - Corriere : Lunedì Gerry Scotti è uscito dall’ospedale dove è stato ricoverato 10 giorni per Covid. Ripercorre i suoi giorni in… - stanzaselvaggia : A proposito di Gerry Scotti (siamo tutti felici di rivederlo a casa e in forma), l’intervista al @Corriere di oggi… - Notiziedi_it : Gerry Scotti al TG5 racconta la sua esperienza col Covid 19 | Video Mediaset - MDa3691 : @SkyTG24 Peccato che noi comuni mortali non abbiamo quel popò di infermieri che si prendono cura di noi come hanno… -