George Clooney ha regalato un milione di dollari a 14 amici: “Mi hanno aiutato” (Di giovedì 19 novembre 2020) Un gesto non da poco. George Clooney ha regalato 14 milioni di dollari ai suoi 14 amici più cari, un milione ciascuno. Una voce che circola da tempo, e che ora è stata confermata ufficialmente dallo stesso attore. Un esempio di grande generosità e riconoscenza che risale al 2013, quando all’epoca Clooney non aveva ancora conosciuto Amal Alamuddin e non era ancora diventato padre. Poco dopo il vip hollywoodiano ha incontrato la sua futura moglie, con la quale si è sposato nel 2014. “Praticamente ho pensato: se vengo investito da un bus, tutti loro sono nel mio testamento. Quindi perché aspettare di essere investiti da un bus?” ha raccontato Clooney a GQ, che ha deciso così di fare una sorpresa, sicuramente gradita, ai suoi amici più ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Un gesto non da poco.ha14 milioni diai suoi 14più cari, unciascuno. Una voce che circola da tempo, e che ora è stata confermata ufficialmente dallo stesso attore. Un esempio di grande generosità e riconoscenza che risale al 2013, quando all’epocanon aveva ancora conosciuto Amal Alamuddin e non era ancora diventato padre. Poco dopo il vip hollywoodiano ha incontrato la sua futura moglie, con la quale si è sposato nel 2014. “Praticamente ho pensato: se vengo investito da un bus, tutti loro sono nel mio testamento. Quindi perché aspettare di essere investiti da un bus?” ha raccontatoa GQ, che ha deciso così di fare una sorpresa, sicuramente gradita, ai suoipiù ...

