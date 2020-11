George Clooney ha regalato 14 milioni di dollari ai suoi amici più cari (Di giovedì 19 novembre 2020) Un furgoncino a noleggio con la scritta «fioraio» e quattordici valigette piene di contanti. George Clooney ricorda l’incredibile – e scenografica – serata del 2013 quando radunò attorno ad un tavolo i suoi quattordici amici più stretti e regalò ad ognuno di loro un milione di dollari cash. «All’epoca ero single, non avevo figli, ciò che avevo di più importante erano loro», ha ricordato l’attore in un’intervista per GQ. Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) Un furgoncino a noleggio con la scritta «fioraio» e quattordici valigette piene di contanti. George Clooney ricorda l’incredibile – e scenografica – serata del 2013 quando radunò attorno ad un tavolo i suoi quattordici amici più stretti e regalò ad ognuno di loro un milione di dollari cash. «All’epoca ero single, non avevo figli, ciò che avevo di più importante erano loro», ha ricordato l’attore in un’intervista per GQ.

