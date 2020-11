George Clooney: "Brad Pitt mi ha quasi rovinato la reputazione in Italia" (Di giovedì 19 novembre 2020) Brad Pitt, durante le riprese di Ocean's Twelve in Italia, ha quasi rovinato la reputazione dell'attore con uno scherzo organizzato durante le riprese a Como. Durante le riprese di Ocean's Twelve che si sono svolte in Italia, Brad Pitt ha ideato uno scherzo ai danni di George Clooney che è stato accusato, ingiustamente, di comportarsi da divo. L'aneddoto è emerso grazie all'intervista rilasciata al magazine GQ dalla star che trascorre ogni anno molto tempo proprio nel nostro paese. George Clooney ha spiegato: "Siamo andati in Europa per girare Ocean's Twelve e alcune scene sono state girate sul Lago di Como, dove ho una casa". La star ha proseguito il divertente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020), durante le riprese di Ocean's Twelve in, haladell'attore con uno scherzo organizzato durante le riprese a Como. Durante le riprese di Ocean's Twelve che si sono svolte inha ideato uno scherzo ai danni diche è stato accusato, ingiustamente, di comportarsi da divo. L'aneddoto è emerso grazie all'intervista rilasciata al magazine GQ dalla star che trascorre ogni anno molto tempo proprio nel nostro paese.ha spiegato: "Siamo andati in Europa per girare Ocean's Twelve e alcune scene sono state girate sul Lago di Como, dove ho una casa". La star ha proseguito il divertente ...

Corriere : RT @IOdonna: George Clooney e l’amore per Amal: «Una vita vuota prima di lei» - IOdonna : George Clooney e l’amore per Amal: «Una vita vuota prima di lei» - rafliberali : RT @AngeloBraga2: Farò il vaccino contro il Covid perché secondo i negazionisti novaxnomasknobrain modifica il DNA. Ho prenotato quello che… - camila_healing : RT @mtvitalia: Ha fatto trovare a ogni amico il milione di dollari in contanti in una valigetta, in stile 'Ocean's Eleven' ???? #GeorgeCloone… - VirgilioZanni : RT @AngeloBraga2: Farò il vaccino contro il Covid perché secondo i negazionisti novaxnomasknobrain modifica il DNA. Ho prenotato quello che… -