GeForce NOW: grandi novità in arrivo (Di giovedì 19 novembre 2020) Ci sono grosse novità in arrivo per il servizio di gioco in streaming di Nvidia GeForce Now: in occasione di una call con Nvidia, a cui abbiamo avuto modo di assistere qualche settimana fa, sono state evidenziate alcune novità con cui l'azienda di Santa Clara vuole portare il gaming in streaming anche su dispositivi che normalmente non sarebbero in grado di garantire prestazioni e qualità dell'immagine normalmente riservati a PC da gioco ultraveloci o console di ultima generazione. Largo quindi alle novità di questa fine d'anno 2020 per chi apprezza il servizio offerto da Nvidia e non ha nessuna intenzione di effettuare un grosso investimento per un PC gaming di alto livello: le due novità più importanti sono il supporto allo streaming per i browser di Safari in arrivo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020) Ci sono grosseinper il servizio di gioco in streaming di NvidiaNow: in occasione di una call con Nvidia, a cui abbiamo avuto modo di assistere qualche settimana fa, sono state evidenziate alcunecon cui l'azienda di Santa Clara vuole portare il gaming in streaming anche su dispositivi che normalmente non sarebbero in grado di garantire prestazioni e qualità dell'immagine normalmente riservati a PC da gioco ultraveloci o console di ultima generazione. Largo quindi alledi questa fine d'anno 2020 per chi apprezza il servizio offerto da Nvidia e non ha nessuna intenzione di effettuare un grosso investimento per un PC gaming di alto livello: le duepiù importanti sono il supporto allo streaming per i browser di Safari in...

IGNitalia : #GeForceNow arriva su iOS tramite Safari e supporterà GOG in tempo per il lancio di #Cyberpunk2077, nell'ottica di… - HenryBlunt420 : @UbisoftItalia Ho ubisoft + e GeForce now premier il gioco si blocca qui e non si riesce più a proseguire! - HenryBlunt420 : @UbisoftItalia salve gioco con GeForce now e ubisoft + , il gioco si blocca in questo punto è non si riesce più a p… - LoryG20922766 : @Nicolas62290912 @FortniteGame Se tutto va bene a luglio. A dicembre però c'è il gioco con GeForce now - LoryG20922766 : @Soufian02861556 @FortniteGame Si ritornerà entro Natale ma con GeForce now... -

Ultime Notizie dalla rete : GeForce NOW Nvidia GeForce Now: supporto per iOS e tutte le novità in arrivo IGN Italia NVIDIA SHIELD TV, tanti bug fix e ottimizzazioni in distribuzione

NVIDIA SHIELD TV sta ricevendo un nuovo aggiornamento: la SHIELD Experience raggiunge la versione 8.2.1. Non ci sono grosse novità dal punto di vista funzionale, ma abbiamo una lista bella corposa di ...

NON anche cose "only windows"

Ok quindi Rosetta2 si occupa di far girare roba che ESISTE gia' in "versione per Mac", ma che soleva girare su Mac Intel. NON anche cose "only windows" ? Altra domanda...che mi vi ...

NVIDIA SHIELD TV sta ricevendo un nuovo aggiornamento: la SHIELD Experience raggiunge la versione 8.2.1. Non ci sono grosse novità dal punto di vista funzionale, ma abbiamo una lista bella corposa di ...Ok quindi Rosetta2 si occupa di far girare roba che ESISTE gia' in "versione per Mac", ma che soleva girare su Mac Intel. NON anche cose "only windows" ? Altra domanda...che mi vi ...