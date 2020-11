Gazidis: «La Serie A non è un campionato arretrato. Sradicare il razzismo non è facile» (Di giovedì 19 novembre 2020) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di ESPN: queste le parole del dirigente rossonero Intervistato da ESPN, Ivan Gazidis ha così parlato del problema del razzismo nel calcio e non solo. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU CAGLIARINEWS24 SULLA Serie A – «E’ un problema sociale, un male sociale – continua Gazidis – oltre ad essere un ostacolo nello sviluppo della Serie A e per il suo futuro. Per tutte queste ragioni dobbiamo muoverci, c’è la volontà di farlo, l’Italia non è un paese arretrato, la Serie A non è un campionato arretrato. Sradicare il razzismo non è facile, il calcio riflette le attitudini della società, per questo ci vuole ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Ivan, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di ESPN: queste le parole del dirigente rossonero Intervistato da ESPN, Ivanha così parlato del problema delnel calcio e non solo. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU CAGLIARINEWS24 SULLAA – «E’ un problema sociale, un male sociale – continua– oltre ad essere un ostacolo nello sviluppo dellaA e per il suo futuro. Per tutte queste ragioni dobbiamo muoverci, c’è la volontà di farlo, l’Italia non è un paese, laA non è unilnon è, il calcio riflette le attitudini della società, per questo ci vuole ...

milansette : Gazidis: 'La Serie A non è un campionato arretrato, con i nuovi stadi sarà più facile sconfiggere il razzismo' - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #Milan, #Gazidis: 'Il razzismo in #SerieA? Ecco come sconfiggerlo' | News - PianetaMilan : #Milan, #Gazidis: 'Il razzismo in #SerieA? Ecco come sconfiggerlo' | News - sportli26181512 : Gazidis: 'La Serie A non è un campionato arretrato, con i nuovi stadi sarà più facile sconfiggere il razzismo': Iva… - MilanNewsit : Gazidis: 'La Serie A non è un campionato arretrato, con i nuovi stadi sarà più facile sconfiggere il razzismo' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazidis Serie Milan, Gazidis: “Il razzismo in Serie A? Ecco come sconfiggerlo” | News Pianeta Milan Gazidis a ESPN: «La Serie A non è un campionato arretrato»

Ivan Gazidis, ad del Milan, ad ESPN esprime il proprio pensiero riguardo il campionato di Serie A: ecco le sue parole ...

Calciomercato Milan – Maldini e Colombo: meglio fare come con Pobega?

Messaggio chiaro e quasi lapidario quello recapitato da Ivan Gazidis a Paolo Maldini e Frederic Massara ... E così, l’ex capitano, ha concluso una serie di operazioni agli antipodi rispetto agli ...

Ivan Gazidis, ad del Milan, ad ESPN esprime il proprio pensiero riguardo il campionato di Serie A: ecco le sue parole ...Messaggio chiaro e quasi lapidario quello recapitato da Ivan Gazidis a Paolo Maldini e Frederic Massara ... E così, l’ex capitano, ha concluso una serie di operazioni agli antipodi rispetto agli ...