Franco Di Mare, Striscia la Notizia durissima sul giornalista: la clip ‘salata’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Il tg satirico di Antonio Ricci riserva un video 'corrosivo' nei confronti dell'attuale direttore di Rai Tre: ormai è guerra aperta tra Striscia e il giornalista L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 19 novembre 2020) Il tg satirico di Antonio Ricci riserva un video 'corrosivo' nei confronti dell'attuale direttore di Rai Tre: ormai è guerra aperta trae ilL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Jimi681 : #striscialanotizia Franco di Mare, un essere davvero spregevole... - ParcodiGiacomo : #StriscialaNotizia: giovedì scorso Franco Di Mare, stasera Franco Di Mare. Tagliamo e passiamo a #HarryPotter? Sono già le 21.30. - Magadeli1 : Franco di Mare l'imbecille più imbecille di un imbecille. - franco_sala : RT @VinMarchioni: Finalmente un motivo valido per ritirarmi dalle scene. Passerò il resto della vita davanti al mare a leggere, sbronzarmi… - sandra06464030 : RT @aelledesign: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non dica fesserie come suo solito, Polonia e Ungheria hanno messo il veto per 2 motivi 1.… -