Franceschini | “Cinecittà la Hollywood d’Italia”

In un'intervista al Sole 24 ore, Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali, spiega che: "L'ipotesi su cui stiamo lavorando è che il gruppo Cdp entri in Cinecittà", e aggiunge: "Questo consentirà di conferire a Cinecittà un'area grande come quella attualmente occupata dagli studios". Prosegue il Ministro: "Si tratta di una grande operazione industriale per l'Italia e per Roma. Non è fuori luogo parlare di Hollywood europea". Riguardo la proposta di creare anche una 'Netflix europea', dice Franceschini, "l'idea inserita nel Dl Rilancio è di costruire una piattaforma che offra a pagamento l'intera offerta culturale italiana. Un'iniziativa che nell'emergenza – ma speriamo finisca presto – darebbe agli artisti l'opportunità di guadagnare e, in prospettiva, potrebbe diventare un'offerta integrativa dei canali tradizionali, senza ...

