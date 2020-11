FOTO Palermo, cosa ci fa Pelagotti allo Zen? Su Instagram lo scatto con i ragazzi del quartiere (Di giovedì 19 novembre 2020) Alberto Pelagotti incontra i bambini dello Zen di Palermo.Ieri, il super portiere rosanero era in compagnia del noto giornalista de 'Le Iene', Ismaele La Vardera, e del capitano argentino Mario Alberto Santana - che si è improvvisato mulettista -, oggi, invece, il classe '89 ha condiviso qualche ora del suo tempo insieme ai ragazzini del noto quartiere palermitano - tutti muniti di mascherine e dispositivi di sicurezza -, come testimoniato da uno scatto pubblicato dallo stesso sul proprio account Instagram. Le motivazioni di questa visita, allo stato attuale, sono ancora un'incognita, ma non è escluso che vengano presto svelate.Di seguito, la FOTO in questione. Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) Albertoincontra i bambini dellodi.Ieri, il super portiere rosanero era in compagnia del noto giornalista de 'Le Iene', Ismaele La Vardera, e del capitano argentino Mario Alberto Santana - che si è improvvisato mulettista -, oggi, invece, il classe '89 ha condiviso qualche ora del suo tempo insieme aini del notopalermitano - tutti muniti di mascherine e dispositivi di sicurezza -, come testimoniato da unopubblicato dstesso sul proprio account. Le motivazioni di questa visita,stato attuale, sono ancora un'incognita, ma non è escluso che vengano presto svelate.Di seguito, lain questione.

WiAnselmo : FOTO #Palermo, cosa ci fa Pelagotti allo Zen? Su Instagram lo scatto con i ragazzi del quartiere - Mediagol : FOTO #Palermo, cosa ci fa Pelagotti allo Zen? Su Instagram lo scatto con i ragazzi del quartiere - MondoPalermo : Il Potenza pulisce gli spogliatoi del Barbera. E il #Palermo sui social ringrazia (FOTO) - IgersPalermo : All’imbrunire... ?? Best of #igerspalermo @________adriana • Ph. selected by @alerossifoto Aggiungi l'hashtag… - AssCivPA : Palermo, allarme potature: pino crolla alla scuola Sciascia, distrutta cancellata -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Palermo Le foto di Letizia Battaglia per Lamborghini a Palermo « Palermo blog – Rosalio Rosalio.it Coronavirus: corso di formazione in aula a Bagheria, 17 denunciati

Gli agenti della polizia di Bagheria hanno denunciato il titolare di una società che aveva organizzato un corso di formazione senza rispettare le norme anticovid . In un appartamento sono state trovat ...

Coronavirus, torna a pieno regime la Neurochirurgia dell'ospedale Cervello di Palermo

È ripresa a pieno regime l'attività del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cervello di Palermo . Lo rende noto l’azienda sottolineando che già da ieri sono stati riattivati i ricoveri ordinari,..

Gli agenti della polizia di Bagheria hanno denunciato il titolare di una società che aveva organizzato un corso di formazione senza rispettare le norme anticovid . In un appartamento sono state trovat ...È ripresa a pieno regime l'attività del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cervello di Palermo . Lo rende noto l’azienda sottolineando che già da ieri sono stati riattivati i ricoveri ordinari,..