Forze speciali australiane hanno giustiziato 39 civili afghani (Di giovedì 19 novembre 2020) Le Forze speciali australiane avrebbero giustiziato decine di non combattenti mentre erano di stanza in afghanistan. Trovate prove schiaccianti di crimini di guerra, che portano a un raro mea culpa dell’esercito considerandole “gravi” e “profondamente inquietanti”. Il generale Angus Campbell, capo delle Forze di difesa australiane, ha annunciato i risultati del “rapporto Brereton” di 465 Leggi su periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020) Leavrebberodecine di non combattenti mentre erano di stanza instan. Trovate prove schiaccianti di crimini di guerra, che portano a un raro mea culpa dell’esercito considerandole “gravi” e “profondamente inquietanti”. Il generale Angus Campbell, capo delledi difesa, ha annunciato i risultati del “rapporto Brereton” di 465

repubblica : Inchiesta sulle forze speciali australiane: sono accusate di 39 omicidi in Afghanistan - AnnaMar19130070 : RT @marco_sampietro: Australia. Dopo lunghe indagini, si é scoperto che delle forze speciali operanti in Afghanistan hanno ucciso 39 person… - swissinfo_it : Un'inchiesta interna ha messo in evidenza la perdita di 'bussola morale' di una parte delle #forze_speciali in serv… - albertocaldana : RT @galatacla: Inchiesta sulle forze speciali australiane: sono accusate di 39 omicidi in Afghanistan. Ai militari più giovani veniva ordin… - maxbass82 : RT @Asiablog_it: ??? Forze speciali #australia|ne accusate di crimini di guerra in #Afghanistan: avrebbero giustiziato 39 civili disarmati,… -