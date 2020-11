“Forza Nuova ha inneggiato alla disobbedienza alle norme per contenere il Covid”: l’accusa della procura di Napoli all’estrema destra (Di giovedì 19 novembre 2020) “Forza Nuova ha pubblicamente inneggiato” alla “disobbedienza rispetto alle leggi e alle norme sul contenimento della pandemia”. È un’accusa precisa, che dal piano politico delle conseguenze di comunicati anti-lockdown riportati sui sociali e sulle agenzie di stampa finisce per traslocare in un atto giudiziario. l’accusa è firmata dai pm della procura anticamorra di Napoli nel decreto di perquisizione di nove indagati per le devastazioni della notte del 23 ottobre nel capoluogo campano. La notte in cui centinaia di facinorosi inquinarono una protesta inizialmente pacifica di commercianti contro il ‘coprifuoco’ imposto da una ordinanza del presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)ha pubblicamenterispettoleggi esul contenimentopandemia”. È un’accusa precisa, che dal piano politico delle conseguenze di comunicati anti-lockdown riportati sui sociali e sulle agenzie di stampa finisce per traslocare in un atto giudiziario.è firmata dai pmanticamorra dinel decreto di perquisizione di nove indagati per le devastazioninotte del 23 ottobre nel capoluogo campano. La notte in cui centinaia di facinorosi inquinarono una protesta inizialmente pacifica di commercianti contro il ‘coprifuoco’ imposto da una ordinanza del presidente ...

