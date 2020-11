Forza Italia, Ravetto e altri due deputati passano alla Lega: “Addio, noi mai con il Pd” (Di giovedì 19 novembre 2020) Contraccolpi in Forza Italia per le aperture alla maggioranza. Mentre i vertici del partito si affannano a chiarire che non preludono a un cambio di schieramento e sono state fatte, come ha precisato Maria Stella Gelmini, “pensando a salvare le aziende e non a salvare il governo”, gli azzurri perdono pezzi. Tre deputati, infatti, hanno annunciato il loro passaggio alla Lega, si tratta di Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara. Il “disagio” di Ravetto, Zanella e Carrara ”Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro ‘sentire’ ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Contraccolpi inper le aperturemaggioranza. Mentre i vertici del partito si affannano a chiarire che non preludono a un cambio di schieramento e sono state fatte, come ha precisato Maria Stella Gelmini, “pensando a salvare le aziende e non a salvare il governo”, gli azzurri perdono pezzi. Tre, infatti, hanno annunciato il loro passaggio, si tratta di Laura, Federica Zanella e Maurizio Carrara. Il “disagio” di, Zanella e Carrara ”Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro ‘sentire’ ...

berlusconi : Chiediamo risposte efficaci all’emergenza sanitaria, economica, burocratica. Proveremo a migliorare con le nostre p… - berlusconi : Presentiamo proposte, ma non significa annullare le distinzioni politiche e di ruolo fra maggioranza e opposizione,… - emersonpalmieri : Qualificati per la final four! Che orgoglio poter far parte di questo gruppo e rappresentare questo paese. Grazie a… - Paola18439710 : RT @rosadamato634: Eppure @NicolaMorra63 in occasione delle regionali calabresi, aveva indicato Tallini tra gli impresentabili! Ma #FI lo h… - Gvandercoelen : RT @Ettore572: Forza Italia, tre deputati passano al gruppo della Lega: tra loro Laura Ravetto. Caos dopo l'apertura di Berlusconi al gover… -