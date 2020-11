Forza Italia perde pezzi alla Camera. Tre parlamentari passano al gruppo della Lega. “Disagio per le sempre più ampie aperture al Governo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tre deputati di Forza Italia alla Camera passano al gruppo parlamentare della Lega. Si tratta di Laura Ravetto (nella foto), Federica Zanella e Maurizio Carrara. “Abbiamo deciso di impegnarci in politica – si legge in una nota congiunta – in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro ‘sentire’ in azioni politiche concrete. In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico”. “Prendiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Tre deputati dialparlamentare. Si tratta di Laura Ravetto (nella foto), Federica Zanella e Maurizio Carrara. “Abbiamo deciso di impegnarci in politica – si legge in una nota congiunta – in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro ‘sentire’ in azioni politiche concrete. In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio lepiùal Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico”. “Prendiamo ...

