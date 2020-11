Forza Italia perde i pezzi: i deputati Ravetto, Zanella e Carrara passano alla Lega (Di giovedì 19 novembre 2020) Non bastassero le tegole giudiziarie (oggi è finito ai domiciliari il presidente del Consiglio regionale della Calabria, l’azzurro Domenico Tallini) ci sono i mal di pancia interni. Forza Italia, nonostante il disperato tentativo di Berlusconi di affrancarsi dall’abbraccio mortale con Salvini e Meloni, perde i pezzi. Oggi a lasciare la creatura del patron di Mediaset sono un nome storico tra i forzisti, la deputata cuneese Laura Ravetto, in Parlamento con FI dal 2006, l’ex presidente del Corecom Lombardia Federica Zanella, eletta alla Camera nelle liste di Forza Italia nel 2018, e il pistoiese Maurizio Carrara, da sempre tra le fila azzurre e anche lui deputato eletto nell’attuale legislatura. (segue dopo la ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Non bastassero le tegole giudiziarie (oggi è finito ai domiciliari il presidente del Consiglio regionale della Calabria, l’azzurro Domenico Tallini) ci sono i mal di pancia interni., nonostante il disperato tentativo di Berlusconi di affrancarsi dall’abbraccio mortale con Salvini e Meloni,. Oggi a lasciare la creatura del patron di Mediaset sono un nome storico tra i forzisti, la deputata cuneese Laura, in Parlamento con FI dal 2006, l’ex presidente del Corecom Lombardia Federica, elettaCamera nelle liste dinel 2018, e il pistoiese Maurizio, da sempre tra le fila azzurre e anche lui deputato eletto nell’attuale legislatura. (segue dopo la ...

