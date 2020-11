Forza Italia perde altri pezzi: 3 deputati passano alla Lega (Di giovedì 19 novembre 2020) Forza Italia perde altri pezzi e a beneficiare delle nuove defezioni è la Lega di Matteo Salvini. Dopo le prime indiscrezioni trapelate in mattinata, i tre protagonisti del cambio di partito hanno ufficializzato l’addio a Silvio Berlusconi: Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara. I tre deputati hanno diffuso una nota congiunta per annunciare il passaggio alla Lega, motivando questa decisione con la recente apertura al governo di Silvio Berlusconi, quella collaborazione per lo scostamento di bilancio che stamattina aveva mandato su tutte le furie Matteo Salvini: Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. ... Leggi su blogo (Di giovedì 19 novembre 2020)e a beneficiare delle nuove defezioni è ladi Matteo Salvini. Dopo le prime indiscrezioni trapelate in mattinata, i tre protagonisti del cambio di partito hanno ufficializzato l’addio a Silvio Berlusconi: Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara. I trehanno diffuso una nota congiunta per annunciare il passaggio, motivando questa decisione con la recente apertura al governo di Silvio Berlusconi, quella collaborazione per lo scostamento di bilancio che stamattina aveva mandato su tutte le furie Matteo Salvini: Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. ...

