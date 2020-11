Forza Italia balla tra "governisti" e "sovranisti". Tre deputati vanno con la Lega (Di giovedì 19 novembre 2020) La vela del dialogo tra Forza Italia e il Governo, spinta dal vento del Pd e poi cautamente sostenuta dal premier Conte, si tende pericolosamente. Ed è vicina a infrangersi sugli scogli. Il lavoro dei “pontieri” si fa più arduo. Mentre scoppia nel centrodestra una tempesta violenta provocata da Matteo Salvini che, accusando apertamente “un pezzo di Forza Italia” di “inciuci”, si mette di nuovo di trasverso sulla strada dell’emendamento anti-Vivendi in Parlamento, loda l’arresto operato da Gratteri del capogruppo regionale azzurro in Calabria, e nello stesso giorno strappa al gruppo berlusconiano tre deputati di peso. Mediaset, le inchieste, i numeri parlamentari: il Capitano colpisce il Cavaliere nei punti deboli. E mette in luce le divisioni di Forza Italia tra ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) La vela del dialogo trae il Governo, spinta dal vento del Pd e poi cautamente sostenuta dal premier Conte, si tende pericolosamente. Ed è vicina a infrangersi sugli scogli. Il lavoro dei “pontieri” si fa più arduo. Mentre scoppia nel centrodestra una tempesta violenta provocata da Matteo Salvini che, accusando apertamente “un pezzo di” di “inciuci”, si mette di nuovo di trasverso sulla strada dell’emendamento anti-Vivendi in Parlamento, loda l’arresto operato da Gratteri del capogruppo regionale azzurro in Calabria, e nello stesso giorno strappa al gruppo berlusconiano tredi peso. Mediaset, le inchieste, i numeri parlamentari: il Capitano colpisce il Cavaliere nei punti deboli. E mette in luce le divisioni ditra ...

fattoquotidiano : Di Maio chiude all’ingresso di Forza Italia nel governo: ‘Oggi come allora non risponderei al telefono. M5s e Berlu… - berlusconi : Chiediamo risposte efficaci all’emergenza sanitaria, economica, burocratica. Proveremo a migliorare con le nostre p… - berlusconi : Presentiamo proposte, ma non significa annullare le distinzioni politiche e di ruolo fra maggioranza e opposizione,… - PiergiuseppeEsp : Quando ti definisci 'liberale' alternativo al sovranismo e populismo ma poi ti iscrivi nel peggior partito sovranis… - grecale66 : RT @Ettore572: Forza Italia, tre deputati passano al gruppo della Lega: tra loro Laura Ravetto. Caos dopo l'apertura di Berlusconi al gover… -