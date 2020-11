Formula1: Briatore felice per il ritorno di Alonso nel Circus. 'Il Covid? Per me come una lieve polmonite' (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo storico manager del pilota spagnolo, che è rimasto molto legato al suo pilota, è contentissimo per il suo ritorno al volante nel 2021. Lo ha detto in un'intervista alla tv spagnola dove ha ... Leggi su today (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo storico manager del pilota spagnolo, che è rimasto molto legato al suo pilota, è contentissimo per il suoal volante nel 2021. Lo ha detto in un'intervista alla tv spagnola dove ha ...

Notiziedi_it : Formula1: Briatore felice per il ritorno di Alonso nel Circus. “Il Covid? Per me come una lieve polmonite” - mow_mag : #Flavio Briatore, intervistato a El Hormiguero, ha fatto il punto sulla situazione in #Formula1 e raccontato lo st… -