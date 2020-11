Formula 1, Mercedes si scusa con i fan cinesi dopo le dichiarazioni di Bottas sul coronavirus (Di giovedì 19 novembre 2020) “Cancellerei questo giorno dal calendario, ma anche quello in cui qualcuno ha comprato un pipistrello a Wuhan“. Così Valtteri Bottas aveva commentato ai microfoni di Ziggo Sport al termine del Gran Premio di Turchia che ha consegnato il titolo Mondiale ad Hamilton. Parole dettate dalla frustrazione probabilmente, ma ciò non ha impedito un polverone mediatico in Cina. Mercedes è poi intervenuta con un post di scuse sul social cinese Weibo: “Cari appassionati cinesi, domenica scorsa Valtteri ha avuto una gara difficile e deludente, nelle quale ha perso il titolo mondiale. Non voleva offendere nessuno davanti alle telecamere subito dopo la gara e non voleva certo mancare di rispetto alla Cina e ai tifosi cinesi. Valtteri è quello che tutti conosciamo, ha a cuore ogni tifoso in Cina tanto quanto noi, ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) “Cancellerei questo giorno dal calendario, ma anche quello in cui qualcuno ha comprato un pipistrello a Wuhan“. Così Valtteriaveva commentato ai microfoni di Ziggo Sport al termine del Gran Premio di Turchia che ha consegnato il titolo Mondiale ad Hamilton. Parole dettate dalla frustrazione probabilmente, ma ciò non ha impedito un polverone mediatico in Cina.è poi intervenuta con un post di scuse sul social cinese Weibo: “Cari appassionati, domenica scorsa Valtteri ha avuto una gara difficile e deludente, nelle quale ha perso il titolo mondiale. Non voleva offendere nessuno davanti alle telecamere subitola gara e non voleva certo mancare di rispetto alla Cina e ai tifosi. Valtteri è quello che tutti conosciamo, ha a cuore ogni tifoso in Cina tanto quanto noi, ...

FormulaPassion : #F1 | #Vettel analizza il dominio #Mercedes - sportli26181512 : Lewis Hamilton primo nella Powerlist 2021 in Regno Unito: Inserito lo scorso settembre dal Time tra le 100 persone… - f1grandprixit : #F1 | Kallenius fuga ogni dubbio: “La Mercedes non lascerà la Formula Uno” - Man_Of_IKEA : RT @FormulaPassion: #F1 | #Mercedes come il #BayernMonaco, il parallelo di #Kallenius - FormulaPassion : #F1 | #Mercedes come il #BayernMonaco, il parallelo di #Kallenius -