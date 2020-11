Food | l' ambasciata a Mascate celebra in Oman Settimana della cucina italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Labitalia) - La pandemia non ferma la promozionein. In collaborazione con l'Observer, uno dei più importanti quotidianiiti, l'd'Italia apropone una serie di lezioni sulle ricettetradizionefruibili gratuitamente in inglese e in arabo dal grande pubblico del Sultanato, tradizionalmente amante dell'Italia e attratto dalla sua gastronomia. Un breve corso in 7 clip, ciascuna per ogni giornoquinta edizionenel mondo 2020', promossa dal Maeci, che saràta dal 23 al 29 ...