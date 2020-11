Fontana, oggi totale ricoveri ha segno negativo (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO, 19 NOV - "oggi, per la prima volta dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo ( -32 )". Lo rende noto il presidente della Regione Lombardia Attilio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO, 19 NOV - ", per la prima volta dall'inizio della nuova ondata, ildeiin Lombardia ha( -32 )". Lo rende noto il presidente della Regione Lombardia Attilio ...

MILANO (19 novembre 2020) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontra la stampa per fare il punto sulla ‘situazione Coronavirus’ in Lombardia. "Oggi, per la prima volta dall'ini ...

Contagi, Varese tira il fiato: 657 casi. Ricoveri in diminuzione (-32) in Lombardia

MILANO - La corsa del Coronavirus concede una tregua anche in provincia di Varese: 657 casi positivi nel report di oggi, 19 novembre, contro i 1.683 di ieri e i 1.830 di due giorni fa. Si può tirare i ...

