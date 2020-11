Fondo per i non autosufficienti, Lega: 'Nelle casse dell'Ausl Romagna 5 milioni di euro non spesi' (Di giovedì 19 novembre 2020) 'Se è vero che la Regione Emilia-Romagna ha approvato un Fondo per la non autosufficienza che prevede uno stanziamento di oltre 450 milioni, è anche vero che tale ammontare è inferiore rispetto a ... Leggi su forlitoday (Di giovedì 19 novembre 2020) 'Se è vero che la Regione Emilia-ha approvato unper la non autosufficienza che prevede uno stanziamento di oltre 450, è anche vero che tale ammontare è inferiore rispetto a ...

matteosalvinimi : Un fondo di 167 milioni erogato dalla Lombardia per coprire le mancanze del governo Conte. Molto bene! - lucianonobili : Sia chiaro a tutti: non i 36 miliardi del #Mes, ma i 209 miliardi (di cui 82 a fondo perduto) destinati all’Italia… - sbonaccini : L’inclusione sociale passa dal lavoro. Abbiamo stanziato 20milioni € nell’ambito del Fondo sociale europeo coi qual… - causanosletiae : RT @jabbaTM: Ora ho la Tosse che faccio mi consegno alla Gestapo del Covid??? Oppure fondo le Brigate Partigiane Malati Covid???? Chiedo p… - BoscaNba : @crisomii @calledope Per me sarebbe chef's kiss. In più non suonerebbe nemmeno come una rincorsa sfacciata a una co… -