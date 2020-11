Follia a Napoli, in piena zona rossa fanno la fila per il nuovo iPhone 12 (Di giovedì 19 novembre 2020) In decine ieri pomeriggio hanno affollato via Scarlatti a Napoli, quartiere Vomero, per accaparrarsi il primo modello di iPhone da 1200 euro. E’ l’altra faccia dell’emergenza Covid: persone che non vogliono rinunciare a un regalo di lusso o a un dispositivo tecnologico di ultima generazione neanche durante la pandemia. Napoli, Follia al Vomero: in fila L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 19 novembre 2020) In decine ieri pomeriggio hanno affollato via Scarlatti a, quartiere Vomero, per accaparrarsi il primo modello dida 1200 euro. E’ l’altra faccia dell’emergenza Covid: persone che non vogliono rinunciare a un regalo di lusso o a un dispositivo tecnologico di ultima generazione neanche durante la pandemia.al Vomero: inL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

alfonso25592 : @Nerowolf123 @Fauntleroy1988 @ZZiliani L'Asl di Napoli ha imposto al Napoli di non partire per Torino per evitare d… - alfonso25592 : @Fauntleroy1988 @ZZiliani Quindi stai dicendo che è giusto che Napoli e Norvegia siano penalizzate per aver dato pr… - SerglocSergio : RT @silvestrigreg: @SerglocSergio Non disdegno sigra #Maglie il suo pesante giudizio,ma questo lo ha scafazzato,non è il solo:lei cosa fare… - alfonso25592 : @Nerowolf123 @Fauntleroy1988 @ZZiliani Certo, resta ugualmente una follia che Napoli e Norvegia siano penalizzate p… - silvestrigreg : @SerglocSergio Non disdegno sigra #Maglie il suo pesante giudizio,ma questo lo ha scafazzato,non è il solo:lei cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Napoli Follia a Napoli, in piena zona rossa fanno la fila per il nuovo iPhone 12 Teleclubitalia “Zone Rosse per te, ho creato stasera” La nuova divertente PARODIA di Sergio Friscia | VIDEO

L’esilarante ironia di Stefano Piazza ?? VIDEO 16:15Col monopattino in autostrada, follia sulla Palermo-Mazara – VIDEO 15:52Palermo, Ferrandelli aggredito in diretta Facebook durante una ispezione al ...

Follie per Rovella. Ritorno di fiamma per la Juventus e un nome nuovo per l’Inter

Parliamo ancora di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che saluterà la Campania a giugno. Si era raffreddata negli ultimi giorni la pista che portava alla Juventus, ma le ultime dichiarazioni degli ...

L’esilarante ironia di Stefano Piazza ?? VIDEO 16:15Col monopattino in autostrada, follia sulla Palermo-Mazara – VIDEO 15:52Palermo, Ferrandelli aggredito in diretta Facebook durante una ispezione al ...Parliamo ancora di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che saluterà la Campania a giugno. Si era raffreddata negli ultimi giorni la pista che portava alla Juventus, ma le ultime dichiarazioni degli ...