Fleets: come funzionano i nuovi messaggi su Twitter (Di giovedì 19 novembre 2020) Twitter lancia i Fleets, tweets che scompaiono dopo appena 24 ore dalla loro pubblicazione: come funzionano? Twitter lancia i Fleets, tweets che si cancellano dopo 24 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020)lancia i, tweets che scompaiono dopo appena 24 ore dalla loro pubblicazione:lancia i, tweets che si cancellano dopo 24 ore su Notizie.it.

cupidosdiary : ma perché stiamo parlando dei fleets come una cosa nuova cos’ho avuto io per tutto questo tempo?? - FurnoDaniele : @janol79 Ecco appunto. Hai detto la parola giusta. Per me non faranno tanta strada. Finiranno come i Fleets. Twitte… - N4ik3 : RT @franzrusso: Dopo averli testati in Italia a maggio, #Twitter lancia #Fleets a livello globale. E intanto sperimenta una funzionalità pe… - semioticmonkey : @fabertweet Si, commentavo pubblicamente la definizione dei fleets come 'il lato effimero'. Perché il social è una… - rominahaxhija : @brighius Sono da abolire come i fleets di Twitter, comunque nella schermata delle storie basta che scorri e ti fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fleets come Twitter come Snapchat: Fleets per chiunque Data Manager Online Twitter lancia i fleets, tweets che si cancellano dopo 24 ore

Twitter lancia i fleets, tweets che consentono l'anonimato dopo appena 24 ore. Il meccanismo è quello della cancellazione del tweet.

Anche su Twitter arrivano i messaggi che si cancellano dopo 24 ore

In principio fu Snapchat poi a ruota sono arrivati anche tutti gli altri social. Oggi è la volta di Twitter che cede al fascino dei messaggi “effimeri”, che si cancellano da soli 24 ore dopo averli po ...

Twitter lancia i fleets, tweets che consentono l'anonimato dopo appena 24 ore. Il meccanismo è quello della cancellazione del tweet.In principio fu Snapchat poi a ruota sono arrivati anche tutti gli altri social. Oggi è la volta di Twitter che cede al fascino dei messaggi “effimeri”, che si cancellano da soli 24 ore dopo averli po ...