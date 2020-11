Fiorentina | Prandelli recupera il capitano per il Benevento

Leggi su anteprima24

Buone notizie per Cesarein vista della gara casalinga contro il, in programma domenica alle ore 12:30. Il tecnico della, dopo averto Callejon (lo spagnolo era risultato positivo al covid), conta di avere a disposizione per il match con i giallorossi anche Pezzella. Il difensore centrale edella viola sembra aver superato i problemi alla caviglia che lo avevano costretto ai box nelle ultime settimane. L'argentino è tornato a lavorare in gruppo e si candida per vestire una maglia da titolare contro la Strega. Sul fronte, invece, Iago Falque sembra avviato verso un altro forfait, al massimo si potrebbe ipotizzare un impiego part-time dello spagnolo, non ancora al meglio ...