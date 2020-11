Fiorentina, Gilardino: «Con Prandelli il mio miglior periodo. Quel gol alla Juve…» (Di giovedì 19 novembre 2020) Alberto Gilardino ricorda il suo periodo della carriera con Prandelli: tra Parma e Fiorentina e le notti di Champions. Le sue parole Alberto Gilardino, intervistato da Il Brivido Sportivo, ha parlato di Cesare Prandelli e della sua carriera tra Parma e Fiorentina. «Prandelli a Parma mi ha costruito sia a livello tattico che fisico e in viola mi ha consacrato. Il segreto che ci ha legato così tanto? C’è sempre stata massima stima lavorativa. Il calciatore riesce a fare le fortune dell’allenatore se il tecnico è bravo a valorizzarlo. La notte di Anfield, ma anche il gol con la Juve alla prima di campionato sotto la Fiesole. Ho vissuto il miglior periodo della mia carriera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Albertoricorda il suodella carriera con: tra Parma ee le notti di Champions. Le sue parole Alberto, intervistato da Il Brivido Sportivo, ha parlato di Cesaree della sua carriera tra Parma e. «a Parma mi ha costruito sia a livello tattico che fisico e in viola mi ha consacrato. Il segreto che ci ha legato così tanto? C’è sempre stata massima stima lavorativa. Il calciatore riesce a fare le fortune dell’allenatore se il tecnico è bravo a valorizzarlo. La notte di Anfield, ma anche il gol con la Juveprima di campionato sotto la Fiesole. Ho vissuto ildella mia carriera». Leggi su Calcionews24.com

