Fioramonti: “Il Ministero è mancato sotto tanti punti di vista. Grave aver organizzato un concorso sotto pandemia” (Di giovedì 19 novembre 2020) L'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in un'intervista rilasciata a Formiche.net, fa il punto sulla situazione nel mondo della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) L'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo, in un'interrilasciata a Formiche.net, fa il punto sulla situazione nel mondo della scuola. L'articolo .

dossettionlus : L'On. Fioramonti sulle strategie e gli interventi da adottare dalla politica alle nuove tecnologie a nuove politich… - ValeMameli : @73Orlando73 @Mov5Stelle A mio avviso, però, il focus specifico sulla Science Tv de La Sapienza fatto nell'articolo… - Irisamalu : RT @Pinucci63757977: Giarrusso quasi espulso per dazioni elettorali da lobbisti pare fosse con Fioramonti al Miur quando il Cnr deliberò l'… - GuidoAnzuoni : RT @Pinucci63757977: Giarrusso quasi espulso per dazioni elettorali da lobbisti pare fosse con Fioramonti al Miur quando il Cnr deliberò l'… - francang1950 : RT @Pinucci63757977: Giarrusso quasi espulso per dazioni elettorali da lobbisti pare fosse con Fioramonti al Miur quando il Cnr deliberò l'… -