Finte onlus per il trasporto di emodializzati | sei arresti a Palermo

PALERMO – Erano ufficialmente delle associazioni di volontariato impegnate nel trasporto di pazienti emodializzati ma in realtà la gestione era quella di un'impresa a tutti gli effetti e avrebbero anche fatto parte di un cartello per truffare l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. La guardia di finanza di Palermo ha arrestato sei persone in una operazione denominata 'Bloody Mary': tre sono finite in carcere e tre ai domiciliari. Le misure cautelari sono state emesse dal gip del tribunale su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

