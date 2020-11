“Figli miei, scusatemi… Non voglio risvegliarmi”: l’ultimo messaggio dell’anziana prima di morire per COVID (Di giovedì 19 novembre 2020) La solitudine raccontata in poche righe: l’ultimo messaggio di un’anziana ricoverata nel reparto COVID dell’ospedale Vannini, al Casilino su un cruciverba. Il foglio è stato restituito ai figli dopo il decesso, racconta Repubblica Roma: Chi è ricoverato lo sa: lotta contro la malattia e contro la paura. «Non voglio impazzire, fatemi addormentare senza risvegliarmi», scriveva 20 giorni fa sulle parole crociate, ai medici, una 70enne ricoverata nel reparto COVID dell’ospedale Vannini, al Casilino. La donna non risponde all’ossigeno terapia né ai farmaci. Non vuole sottoporsi al casco “Cpap” con l’ossigeno a pressione positiva. Si spegnerà poche ore dopo. Non prima di aver dedicato l’ultimo pensiero ai suoi amori: «Scusate figli miei, ma ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) La solitudine raccontata in poche righe:di un’anziana ricoverata nel repartodell’ospedale Vannini, al Casilino su un cruciverba. Il foglio è stato restituito ai figli dopo il decesso, racconta Repubblica Roma: Chi è ricoverato lo sa: lotta contro la malattia e contro la paura. «Nonimpazzire, fatemi addormentare senza risvegliarmi», scriveva 20 giorni fa sulle parole crociate, ai medici, una 70enne ricoverata nel repartodell’ospedale Vannini, al Casilino. La donna non risponde all’ossigeno terapia né ai farmaci. Non vuole sottoporsi al casco “Cpap” con l’ossigeno a pressione positiva. Si spegnerà poche ore dopo. Nondi aver dedicatopensiero ai suoi amori: «Scusate figli, ma ...

