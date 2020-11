FIFA-Gate | MediaPro ammette | “Abbiamo pagato tangenti per i diritti tv”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’emittente, mediata dal fondatore Jaume Roures, ha rivelato di averricchissimeallaper accaparrarsi iTv dei Mondiali 2018 (ai tempi di Joseph Blatter). La società è stata accusata di frode dalla procura di New York e l’indagine, chiamata “”, ha evidenziato la corruzione di diversi dirigentiè stata condannata ad una sanzione pecuniaria di 20 milioni di euro. Rouresogni illecito: “Riconosce la propria responsabilità, in quanto persona giuridica, per la condotta criminale dei propri rappresentanti; che include il pagamento diper l’acquisto deiaudiovisivi della fase di qualificazione nelle ...