‘Fettine panate e lasagne’, ma in realtà era cocaina: smantellata organizzazione criminale che operava a Roma e Fiumicino (Di giovedì 19 novembre 2020) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino nei confronti di 15 persone per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (6 in carcere, 2 ai domiciliari e 7 obblighi di presentazione alla p.g.). Le indagini All’esito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, gli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato un sodalizio criminale dedito allo smercio di cocaina nella periferia Ovest della Capitale e sul litorale Romano. L’organizzazione era promossa e diretta da ZARFATI Bianca (classe 1949), soprannominata “ZIA BIANCA”, che si riforniva stabilmente di droga da CORINA Marco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino nei confronti di 15 persone per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (6 in carcere, 2 ai domiciliari e 7 obblighi di presentazione alla p.g.). Le indagini All’esito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di, gli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato un sodaliziodedito allo smercio dinella periferia Ovest della Capitale e sul litoraleno. L’era promossa e diretta da ZARFATI Bianca (classe 1949), soprannominata “ZIA BIANCA”, che si riforniva stabilmente di droga da CORINA Marco ...

