Festival di Sanremo 2021 rinviato ad aprile? L’indiscrezione (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Festival di Sanremo 2021 potrebbe davvero essere rinviato ad aprile? Partiamo dall’inizio. Già da molto tempo si stanno facendo ipotesi su quello che accadrà per quanto riguarda la kermesse musicale. Il regolamento è già stato creato e approvato, mentre ancora tanta incertezza sulla presenza del pubblico in sala. Più volte, infatti, Amadeus, il presentatore, e Stefano Coletta, direttore di Rai 1, hanno dato pareri differenti e Dagospia ha confermato un clima molto teso tra loro. Il Festival di Sanremo 2021 slitta ad aprile? L’ipotesi Il Festival di Sanremo 2021, inoltre, ha già subito uno slittamento. Da mesi, infatti, sappiamo che non andrà in onda a febbraio, come di consueto, ma ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildipotrebbe davvero esseread? Partiamo dall’inizio. Già da molto tempo si stanno facendo ipotesi su quello che accadrà per quanto riguarda la kermesse musicale. Il regolamento è già stato creato e approvato, mentre ancora tanta incertezza sulla presenza del pubblico in sala. Più volte, infatti, Amadeus, il presentatore, e Stefano Coletta, direttore di Rai 1, hanno dato pareri differenti e Dagospia ha confermato un clima molto teso tra loro. Ildislitta ad? L’ipotesi Ildi, inoltre, ha già subito uno slittamento. Da mesi, infatti, sappiamo che non andrà in onda a febbraio, come di consueto, ma ...

GFucci58 : RT @AllMusicItalia: Secondo quanto riportato da TvZoom, il Comune di Sanremo avrebbe avanzato alla Rai la richiesta di rinvio del Festival… - tvfan0101 : RT @protectheflames: chi lo dice al comune di Sanremo che il festival 2021 è l’ultima cos anche tiene la mia sanità mentale intatta e che s… - tvfan0101 : RT @_claarissa: Da un punto di vista logistico a me non sembra un'impresa titanica organizzare Sanremo in virtù delle restrizioni del covid… - macacha_w : RT @perchetendenza: 'Sanremo': Perché secondo quanto riportato da Tv Zoom il Comune di Sanremo avrebbe avanzato alla Rai la richiesta di ri… - _peaceloveteen : Ma raga io veramente sto vivendo in funzione di Sanremo 2021 e se arrivo viva a marzo sarò solo per il festival e q… -