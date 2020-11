Festa di compleanno nonostante il Covid, il regalo di medici e infermieri ad Antonio – VIDEO (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Un compleanno dal sapore diverso ma speciale. All’ospedale ‘Melorio’ di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) si festeggia il genetliaco di Antonio, un paziente di Maddaloni ricoverato da una settimana nel reparto Covid. I medici e gli infermieri nonostante i massacranti turni di lavoro in corsia, in un momento delicato per la provincia di Caserta che soffre e conta i suoi morti, hanno deciso di donare un sorriso e rendere speciale il giorno del compleanno di Antonio. E così, sono entrati nella stanza e hanno cantato “Tanti auguri a te” con in mano una torta e le candeline. Antonio ha guardato stupito i camici bianchi, commosso. A raccontarlo Michele, che posta il VIDEO sul suo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Undal sapore diverso ma speciale. All’ospedale ‘Melorio’ di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) si festeggia il genetliaco di, un paziente di Maddaloni ricoverato da una settimana nel reparto. Ie glii massacranti turni di lavoro in corsia, in un momento delicato per la provincia di Caserta che soffre e conta i suoi morti, hanno deciso di donare un sorriso e rendere speciale il giorno deldi. E così, sono entrati nella stanza e hanno cantato “Tanti auguri a te” con in mano una torta e le candeline.ha guardato stupito i camici bianchi, commosso. A raccontarlo Michele, che posta ilsul suo ...

