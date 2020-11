Federmanager, sostenibilità strategica per la competitività del Paese (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Per 2 manager su 3 la certificazione della sostenibilità è la chiave ai fini reputazionali, per essere competitivi, con un conseguente aumento dei profitti e una maggiore attrattività nei confronti della clientela e per l'eccesso ai finanziamenti. Uno su due ritiene che sia una sfida di sistema da vincere tutti insieme, mentre la maggior parte dei dirigenti è convinta che la priorità più urgente sia l'istruzione. Sono questi alcuni risultati della ricerca “La sfida della sostenibilità competitiva”, condotta su 1.121 iscritti a Federmanager e presentata oggi nel web talk “Il valore della sostenibilità. Profitto, concorrenza e reputazione d'impresa”. Secondo il 66% degli intervistati, la sostenibilità non va percepita come un costo, ma come un investimento strategico. Tra i rischi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Per 2 manager su 3 la certificazione dellaè la chiave ai fini reputazionali, per essere competitivi, con un conseguente aumento dei profitti e una maggiore attrattività nei confronti della clientela e per l'eccesso ai finanziamenti. Uno su due ritiene che sia una sfida di sistema da vincere tutti insieme, mentre la maggior parte dei dirigenti è convinta che la priorità più urgente sia l'istruzione. Sono questi alcuni risultati della ricerca “La sfida dellacompetitiva”, condotta su 1.121 iscritti ae presentata oggi nel web talk “Il valore della. Profitto, concorrenza e reputazione d'impresa”. Secondo il 66% degli intervistati, lanon va percepita come un costo, ma come un investimento strategico. Tra i rischi di ...

zazoomblog : Federmanager sostenibilità strategica per la competitività del Paese - #Federmanager #sostenibilità - CorriereCitta : Federmanager, sostenibilità strategica per la competitività del Paese - StraNotizie : Federmanager: sostenibilità non è un costo ma fa crescere profitto e reputazione - StraNotizie : Federmanager: sostenibilità fattore decisivo per crescita pil - Federmanager : Oggi, in diretta streaming dalle 17, il nostro web talk sul valore della #sostenibilità per le imprese, organizzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Federmanager sostenibilità Federmanager: sostenibilità non è un costo ma fa crescere profitto e reputazione Yahoo Finanza