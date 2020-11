Farmaci: minaccia super-batteri, alleanza per nuovi antibiotici entro 2030 (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - Non solo coronavirus. La pandemia di Covid-19 ha mostrato chiaramente al mondo che le malattie infettive rappresentano una seria minaccia per la salute delle persone, per il loro lavoro, per l'economia di un intero Paese, mettendo in seria difficoltà anche i sistemi sanitari più avanzati. Fra le insidie da non sottovalutare quella costituita dai super-batteri resistenti ai Farmaci, in preoccupante crescita come evidenziato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, paventando un'apocalisse antibiotica: un'era in cui questi medicinali non avranno più effetto. In questi ultimi anni però la ricerca non si è fermata: oltre 20 importanti aziende biofarmaceutiche hanno annunciato a luglio il lancio di Amr Action Fund, un'alleanza innovativa che punta a rendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - Non solo coronavirus. La pandemia di Covid-19 ha mostrato chiaramente al mondo che le malattie infettive rappresentano una seriaper la salute delle persone, per il loro lavoro, per l'economia di un intero Paese, mettendo in seria difficoltà anche i sistemi sanitari più avanzati. Fra le insidie da non sottovalutare quella costituita dairesistenti ai, in preoccupante crescita come evidenziato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, paventando un'apocalisse antibiotica: un'era in cui questi medicinali non avranno più effetto. In questi ultimi anni però la ricerca non si è fermata: oltre 20 importanti aziende biofarmaceutiche hanno annunciato a luglio il lancio di Amr Action Fund, un'innovativa che punta a rendere ...

Fra le insidie da non sottovalutare quella costituita dai super-batteri resistenti ai farmaci, in preoccupante crescita come ... possibile di nuove 'armi' per essere pronti a contrastare la minaccia ...

Fra le insidie da non sottovalutare quella costituita dai super-batteri resistenti ai farmaci, in preoccupante crescita come ... possibile di nuove 'armi' per essere pronti a contrastare la minaccia ...Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - La ricerca di nuovi antibiotici in grado di contrastare la minaccia dei super-batteri resistenti ai farmaci ...