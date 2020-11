Fabio Baptista, l’Atalanta cerca rinforzi per le fasce (Di giovedì 19 novembre 2020) Durante la sosta per le Nazionali, le società hanno avuto l’occasione di pensare con più tranquillità al futuro, senza l’imminenza del calcio giocato. Tra queste, l’Atalanta ha iniziato a pianificare il prossimo mercato di gennaio. Nel mirino dei bergamaschi, secondo quanto riporta calciomercato.it, sarebbe entrato il talento del Benfica B, Fabio Baptista. Fabio Baptista per dare linfa alla fascia destra Classe 2001, Fabio Baptista è di proprietà del Benfica: vista la sua giovane età, il diciannovenne portoghese è aggregato alla seconda squadra dei lusitani. Terzino destro, in questa stagione è sceso in campo in 5 occasioni, mettendo a referto un assist. Fabio Baptista è stato autore di un ottima stagione lo scorso anno: 30 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Durante la sosta per le Nazionali, le società hanno avuto l’occasione di pensare con più tranquillità al futuro, senza l’imminenza del calcio giocato. Tra queste,ha iniziato a pianificare il prossimo mercato di gennaio. Nel mirino dei bergamaschi, secondo quanto riporta calciomercato.it, sarebbe entrato il talento del Benfica B,per dare linfa alla fascia destra Classe 2001,è di proprietà del Benfica: vista la sua giovane età, il diciannovenne portoghese è aggregato alla seconda squadra dei lusitani. Terzino destro, in questa stagione è sceso in campo in 5 occasioni, mettendo a referto un assist.è stato autore di un ottima stagione lo scorso anno: 30 ...

BombeDiVlad : ??? #Atalanta, occhi su Fabio #Baptista del #Benfica #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Atalanta | ESCLUSIVO: nel mirino Fabio #Baptista del #Benfica B ?? via @lentuzzo #CMITmercato - schwabs52 : Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO: nel mirino Fabio Baptista - Omo_West12 : Crystal Palace and Aston Villa are both interested in Benfica's Portuguese winger Fabio Baptista, 19. (Calciomercato - in Italian) - infoitsport : Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO: nel mirino Fabio Baptista -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Baptista Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO: nel mirino Fabio Baptista CalcioMercato.it Fabio Baptista, l’Atalanta cerca rinforzi per le fasce

Nel mirino dei bergamaschi, secondo quanto riporta calciomercato.it, sarebbe entrato il talento del Benfica B, Fabio Baptista. Fabio Baptista per dare linfa alla fascia destra Classe 2001, Fabio ...

Atalantamania: occhi sul mercato con dei dubbi ‘Piccini’

Mancano cinquanta giorni alla sessione invernale del calciomercato bis a prova di Covid, con mascherine e distanza sociale. Eppure la Dea è già vicinissima ...

Nel mirino dei bergamaschi, secondo quanto riporta calciomercato.it, sarebbe entrato il talento del Benfica B, Fabio Baptista. Fabio Baptista per dare linfa alla fascia destra Classe 2001, Fabio ...Mancano cinquanta giorni alla sessione invernale del calciomercato bis a prova di Covid, con mascherine e distanza sociale. Eppure la Dea è già vicinissima ...