F2, Guanyu Zhou vuole il titolo costruttori (Di giovedì 19 novembre 2020) Il pilota cinese Guanyu Zhou ha un po’ deluso le aspettative in questa stagione di Formula 2. E’ matematicamente ancora in gioco per vincere il mondiale piloti, ma ormai a fine campionato vuole portare UNI-Virtuosi, assieme al compagno di squadra Callum Ilott, a trionfare nella classifica costruttori. L’obiettivo? Battere Prema! Guanyu Zhou: chi è il rookie 2019? La stagione di Guanyu Zhou non è andata come lui stesso sperava. Il 21enne cinese, passato lo scorso anno dalla FDA al programma per giovani piloti targato Renault, ha concluso il campionato 2019 al settimo posto, contando cinque podi e una pole position conquistata a Silverstone. La stessa pole che quest’anno si è subito preso nel primo round a Spielberg. Zhou in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Il pilota cineseha un po’ deluso le aspettative in questa stagione di Formula 2. E’ matematicamente ancora in gioco per vincere il mondiale piloti, ma ormai a fine campionatoportare UNI-Virtuosi, assieme al compagno di squadra Callum Ilott, a trionfare nella classifica. L’obiettivo? Battere Prema!: chi è il rookie 2019? La stagione dinon è andata come lui stesso sperava. Il 21enne cinese, passato lo scorso anno dalla FDA al programma per giovani piloti targato Renault, ha concluso il campionato 2019 al settimo posto, contando cinque podi e una pole position conquistata a Silverstone. La stessa pole che quest’anno si è subito preso nel primo round a Spielberg.in ...

daenayss : RT @Gianludale27: Mentre domenica i piloti saranno in pista in Turchia per la gara, Fernando Alonso porterà avanti il suo programma di test… - Gianludale27 : Mentre domenica i piloti saranno in pista in Turchia per la gara, Fernando Alonso porterà avanti il suo programma d… -

Ultime Notizie dalla rete : Guanyu Zhou Fastback | GP Macao 2017 - Tra i due litiganti... Dan Ticktum gode! • TheLastCorner.it TheLastCorner.it F2, Guanyu Zhou vuole il titolo costruttori

Guanyu Zhou è matematicamente ancora in gioco per vincere il mondiale piloti in F2, ma vuole portare UNI-Virtuosi a trionfare nella classifica costruttori.

Alonso farà un ulteriore test con la Renault RS18 ad Abu Dhabi

Fernando Alonso farà un ulteriore test con la Renault RS18 ad Abu Dhabi domenica 15 novembre e lunedì 16. Lo spagnolo sfrutta ogni occasione ...

Guanyu Zhou è matematicamente ancora in gioco per vincere il mondiale piloti in F2, ma vuole portare UNI-Virtuosi a trionfare nella classifica costruttori.Fernando Alonso farà un ulteriore test con la Renault RS18 ad Abu Dhabi domenica 15 novembre e lunedì 16. Lo spagnolo sfrutta ogni occasione ...