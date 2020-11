F1 zero emissioni, sarà elettrica? Ecco le parole di Jean Todt (Di giovedì 19 novembre 2020) Una F1 a zero emissioni è un progetto ambizioso che rientra nei piani del Presidente della FIA Jean Todt. In una recente intervista all’emittente RTL France, l’ex TP Ferrari ha parlato della possibilità di vedere presto una Formula 1 totalmente “green” ed amica dell’ambiente. Magari non è una buona notizia per i fan puristi della massima serie a ruote scoperte, ma il mondo sta cambiando e dobbiamo adeguarci a questo cambiamento scaturito dalle nostre azioni. F1 a emissioni zero, sarà sostituita dalla Formula E? Se pensiamo ad un tipo di mobilità ad emissioni zero, la nostra mente accomuna subito questo processo ad una mobilità elettrica, proprio come accade nella Formula E. Dobbiamo ricordare, però, che il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Una F1 aè un progetto ambizioso che rientra nei piani del Presidente della FIA. In una recente intervista all’emittente RTL France, l’ex TP Ferrari ha parlato della possibilità di vedere presto una Formula 1 totalmente “green” ed amica dell’ambiente. Magari non è una buona notizia per i fan puristi della massima serie a ruote scoperte, ma il mondo sta cambiando e dobbiamo adeguarci a questo cambiamento scaturito dalle nostre azioni. F1 asostituita dalla Formula E? Se pensiamo ad un tipo di mobilità ad, la nostra mente accomuna subito questo processo ad una mobilità, proprio come accade nella Formula E. Dobbiamo ricordare, però, che il ...

startup_italia : Il programma L'Oreal For The Future ha l'obiettivo di rendere tutti gli impianti a emissioni zero entro il 2025 e r… - mauro_gianca : RT @_NissanElectric: Portiamo avanti la visione di un mondo più pulito, sicuro e divertente, a zero emissioni. Nuovo #Nissan #ARIYA. #Elect… - PLANETHOTEL_NET : RT @federturismo: Oltre 20 associazioni che rappresentano l’intero ecosistema dell’aviazione europea hanno annunciato la condivisione di un… - federturismo : Oltre 20 associazioni che rappresentano l’intero ecosistema dell’aviazione europea hanno annunciato la condivisione… - marioricciard18 : RT @AndreaRoventini: Come arrivare alla crescita sostenibile con zero emissioni di gas serra e più posti di lavoro (ma ci vogliono anche in… -

Ultime Notizie dalla rete : zero emissioni Mini Vision Urbanaut, la monvolume a emissioni zero del futuro - FOTO Il Fatto Quotidiano Terna, gli investimenti per la transizione energetica salgono del 22%

La società controllata dal Tesoro aggiorna il piano industriale al 2025 che prevede di mobilitare risorse per 9,1 miliardi e un aumento ...

BSA. Inizia la produzione di moto elettriche

Lo storico marchio rinasce puntando sul futuro, puntando sull'elettrico. Le nuove moto zero emissioni verranno prodotte vicino alla storica fabbrica di Small Heath ...

La società controllata dal Tesoro aggiorna il piano industriale al 2025 che prevede di mobilitare risorse per 9,1 miliardi e un aumento ...Lo storico marchio rinasce puntando sul futuro, puntando sull'elettrico. Le nuove moto zero emissioni verranno prodotte vicino alla storica fabbrica di Small Heath ...