F1 | Sticchi Damiani | “Stiamo provando ad inserire Imola nel calendario 2021”

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Vorremmo organizzare due gran premi di Formula 1 in Italia nel 2021. Oltre alla gara di Monza, già confermata, stiamoa farnell’appuntamento di: speriamo di farcela, anche se è difficilissimo”. Lo ha dichiarato all’Italpress il presidente dell‘Aci Angelo, confermato alla guida dell’Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2021/2024. La Formula 1, nei giorni scorsi, ha pubblicato ildel 2021 con ben 23 gare previste ma con uno slot vacante ad aprile ed è proprio in quella data che si potrebbe. SportFace.