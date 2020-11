F1 McLaren, Seidl: "Sainz grande pilota, normale Ferrari lo abbia scelto" (Di giovedì 19 novembre 2020) WOKING - ' Carlos è un grande pilota. Non è un caso che la Ferrari lo abbia scelto per la prossima stagione '. Con queste parole Andreas Seidl, team principal della McLaren, avvalora la scelta di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) WOKING - ' Carlos è un. Non è un caso che laloper la prossima stagione '. Con queste parole Andreas, team principal della, avvalora la scelta di ...

Ultime Notizie dalla rete : McLaren Seidl F1 McLaren, Seidl: "Sainz grande pilota, normale Ferrari lo abbia scelto" Corriere dello Sport.it Seidl: "Sainz sta dimostrando perché la Ferrari lo ha scelto"

Andreas Siedl, team principal della McLaren, sostiene che le performance di Carlos Sainz in Formula 1 rendono evidente i motivi per cui la Ferrari lo ha scelto per il 2021.

“Gare come questa spiegano perché la Ferrari abbia scelto Carlos Sainz”. Il team principal della McLaren Andreas Seidl si è complimentato così con il pilota spagnolo al termine del Gran Premio di Turc ...

