F1, Lewis Hamilton: "Merito rispetto, non vinco solo perché ho la Mercedes. In Turchia si è visto" (Di giovedì 19 novembre 2020) Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera e ha così eguagliato il record di Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes ha vinto il GP di Turchia 2020 e ha così potuto festeggiare il titolo iridato, entrando ancora di più nella storia: quest'anno ha vinto 10 gare, ha superato il primato di successi di Schumacher ed è diventato di diritto uno dei piloti più forti di tutti i tempi. Il britannico è però spesso accusato di ottenere questi risultati soltanto perché ha a disposizione una macchina decisamente superiore alla concorrenza. Lewis Hamilton si è soffermato su questo punto: "Vorrei che ci fossero gare più complicate, come quelle della Turchia. In condizioni come quelle posso dimostrare di cosa sono capace.

