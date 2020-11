F1 | congelamento motori | Ferrari e Renault cambiano idea?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il regolamento cambiato nel corso di quest’anno per agevolare determinate situazioni economiche prevede ildi alcune parti delle monoposto. Tra queste, il cambiamento che ha destato più clamore nonché numerose discussioni, è quello inerente aldeidi F1; tra i team in disaccordo sul blocco di questo sviluppo ci sonoche però avrebbero dato la possibilità di congelare iall’inizio del 2022. F1,: raggiunto un compromesso? Il dilemma suldeisembra non avere ancora una fine; le proposte sul tavolo non sono infatti state accolte da tutti come FIA e Liberty Media si aspettavano. La decisione di congelare alcune parti è ...