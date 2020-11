Europei judo, subito una medaglia: oro nei 52 kg per Odette Giuffrida (Di giovedì 19 novembre 2020) Odette Giuffrida medaglia d’oro nei 52 kg agli Europei di judo in corso a Praga. Battuta la rumena Chitu in finale. PRAGA (REPUBBLICA CECA) – Odette Giuffrida medaglia d’oro nei 52 kg agli Europei di judo in corso a Praga. La vicecampionessa olimpica in finale ha battuto la rumena Chitu al termine di un match molto combattuto. Primo titolo continentale per la 26enne romana. L’azzurra ha riportato sul tetto d’Europa i nostri colori a distanza di 12 anni. L’ultima medaglia d’oro era stata conquistata nel 2008 da Ylenia Scapin, attuale allenatrice della Nazionale, nella categoria -70 kg. Europei judo, Odette Giuffrida conquista ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020)d’oro nei 52 kg aglidiin corso a Praga. Battuta la rumena Chitu in finale. PRAGA (REPUBBLICA CECA) –d’oro nei 52 kg aglidiin corso a Praga. La vicecampionessa olimpica in finale ha battuto la rumena Chitu al termine di un match molto combattuto. Primo titolo continentale per la 26enne romana. L’azzurra ha riportato sul tetto d’Europa i nostri colori a distanza di 12 anni. L’ultimad’oro era stata conquistata nel 2008 da Ylenia Scapin, attuale allenatrice della Nazionale, nella categoria -70 kg.conquista ...

