Europei judo, Odette Giuffrida oro nei 52 kg

Praga, 19 nov. - (Adnkronos) - Odette Giuffrida ha vinto la medaglia d'oro ai campionati Europei di judo in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. L'azzurra ha sconfitto in finale la romena Andreea Chitu.

Splendida medaglia d’oro per Odette Giuffrida agli Europei di judo nella categoria 52 kg. Nel corso della rassegna europea che si sta disputando a Praga, in Repubblica Ceca, la ventiseienne romana ha ...

