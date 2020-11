Eurolega | Milano così non va | Real Madrid a valanga

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) I pronostici erano tutti a favore dell’Olimpia, eppure la squadra di Ettore Messina sembra non essere quasi scesa in campo ieri sera. Al Forum di Assago arrivava la Stella Rossa, non il più complicato degli ostacoli, ma neanche l’ultima ruota del carro. Eppure a spuntarla è stata proprio la squadra serba che supera proprioin classifica generale portandosi al nono posto. Nelle altre partite del mercoledì di, larga vittoria per ilmentre l’Alba Berlin vince di misura. Speranze Final Eight lontane Queste sono le partite che devono essere vinte senza troppi problemi, dimostrando il vero valore della rosa. La Stella Rossa ha giocato una grande partita è vero, ma le statistiche dell’Olimpia non sono incoraggianti e fanno riflettere sulla concentrazione e la ...